العامة للكهرباء: وصول قطع غيار إلى موقع محطة كهرباء الرويس الغازية بالجبل الغربي 

29 ديسمبر، 2023 8:31 م
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أخبارليبيا24 

أكدت الشركة العامة للكهرباء أن قطع غيار خاصة وصلت اليوم الجمعة إلى موقع محطة كهرباء الرويس الغازية بالجبل الغربي. 

وأوضحت الشركة عبر حسابها على “فيسبوك” أن المعدات وصلت ضمن عقد الاتفاقية مع شركة سيمنس الألمانية لإجراء صيانات طويلة الأجل لوحدات التوليد. 

وأضافت الشركة العامة للكهرباء أنه وصلت إلى موقع محطة كهرباء الخمس الغازية قطع غيار موردة من شركة ( GE ) الأمريكية خاصة بالوحدة الغازية الثالثة. 

وأفادت الشركة أن الوحدة الغازية الثالثة ستخضع لعمرة جسيمة خلال الفترة القريبة القادمة دعماً للشبكة الكهربائية والرفع من كفاءة وحداتها. 

29 ديسمبر، 2023 8:31 م
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