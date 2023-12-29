العابد يؤكد على تسهيل إجراءات استقدام العمالة لمشروع الطريق الدائري

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أكد وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، علي العابد، أن الوزارة ستقدم التسهيلات والإجراءات اللازمة كافة لاستقدام العمالة لتنفيذ مشروع الطريق الدائري الثالث بطرابلس الذي يشرف على تنفيذه جهاز المرافق والإسكان وينفذه ائتلاف الشركات المصرية.

جاء ذلك خلال زيارة لموقع المشروع أمس الخميس رفقة مدير عام جهاز مشروعات الإسكان والمرافق محمود عجاج، ومدير عام المشروع الدائري الثالث عادل عبدالمحسن.

وقدم مدير عام الجهاز نبذة عن المشروع وما جرى إنجازه، فيما اطلع الوزير العابد على إجراءات الصحة والسلامة المهنية المتبعة في المواقع.

وأشار إلى أهمية تنفيذ اتفاقيات التدريب أثناء العمل، وتشغيل العمالة الوطنية في المشروع، مشددا على تطبيق المعايير والاشتراطات التي وضعتها الوزارة فيما يخص السكن العمالي.