الصقور بقيادة أربيش يطمح لتحقيق أول فوز بالدوري عندما يستضيف الأهلي بنغازي

أخبار ليبيا 24

يطمح فريق الصقور، تحت قيادة المدرب الجديد، عبدالحفيظ أربيش، في تحقيق أول فوز له بالدوري الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، عندما يستضيف، مساء اليوم الجمعة، صاحب الترتيب الثالث بالمجموعة الأولى الأهلي بنغازي.

وستنطلق المباراة عند الساعة 02:30 مساءً على ملعب طبرق، حيث يطمح الصقور للفوز بنتيجة اللقاء في أول مواجهة بقيادة أربيش.

وتقام المباراة في إطار منافسات الأسبوع الثامن للمجموعة الأولى من الدوري الليبي الممتاز. وهذه آخر مباراة للفريقين هذا العام.

ووصلت بعثة فريق الأهلي بنغازي مساء أمس الخميس إلى طبرق. ويدخل الصقور المباراة متذيلا فرق المجموعة الأولى، برصيد ثلاث نقاط فقط، حصدها من ثلاث تعادلات.

في المقابل يدخل الأهلي بنغازي المباراة وفي رصيده 11 نقطة حصدها من 04 فوز وتعادلين.