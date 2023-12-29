الصقور بقيادة أربيش يطمح لتحقيق أول فوز بالدوري عندما يستضيف الأهلي بنغازي

29 ديسمبر، 2023 11:03 ص
0 0

أخبار ليبيا 24

يطمح فريق الصقور، تحت قيادة المدرب الجديد، عبدالحفيظ أربيش، في تحقيق أول فوز له بالدوري الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، عندما يستضيف، مساء اليوم الجمعة، صاحب الترتيب الثالث بالمجموعة الأولى الأهلي بنغازي.

وستنطلق المباراة عند الساعة 02:30 مساءً على ملعب طبرق، حيث يطمح الصقور للفوز بنتيجة اللقاء في أول مواجهة بقيادة أربيش.

وتقام المباراة في إطار منافسات الأسبوع الثامن للمجموعة الأولى من الدوري الليبي الممتاز. وهذه آخر مباراة للفريقين هذا العام.

ووصلت بعثة فريق الأهلي بنغازي مساء أمس الخميس إلى طبرق. ويدخل الصقور المباراة متذيلا فرق المجموعة الأولى، برصيد ثلاث نقاط فقط، حصدها من ثلاث تعادلات.

في المقابل يدخل الأهلي بنغازي المباراة وفي رصيده 11 نقطة حصدها من 04 فوز وتعادلين.

الوسوم
29 ديسمبر، 2023 11:03 ص
0 0

المزيد من الأخبار

مقتل 40 شخصا على الأقل في انفجار صهريج وقود في ليبيريا

29 ديسمبر، 2023 10:09 ص

مصر تقول إنها تنتظر الردود على خطة إنهاء الحرب في غزة

29 ديسمبر، 2023 9:53 ص

أسعار النفط تنهي العام 2023 بانخفاض 10 بالمئة

29 ديسمبر، 2023 9:00 ص

أمن السواحل: إنقاذ (199) مهاجر غير شرعى كانوا على متن قارب متهالك داخل المياه الإقليمية الليبية 

29 ديسمبر، 2023 2:00 ص

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى