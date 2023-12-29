الساعدي يبحث مع مسؤول أممي ملف المهاجرين وأوضاعهم في ليبيا

أخبار ليبيا 24

بحث رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، اللواء نوري الساعدي، مع مندوب الأمم المتحدة لدى ليبيا والقائم بأعمال السفارة الباكستانية في ليبيا الملفات ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالمهاجرين وأوضاعهم.

وتطرق الاجتماع الذي عقد بمقر الجهاز ببنغازي، إلى أوضاع المهاجرين غير الشرعيين وآلية ترحيلهم إلى بلادهم طوعًا والمساعدات التي من شأنها أن تضمن لهم إقامة جيدة داخل مراكز الإيواء في ليبيا.

وأكد رئيس الجهاز أهمية دور مكاتب الأمم المتحدة وهيئاتها الإنسانية في توفير الدعم الإغاثي والنفسي للمهاجرين الفارين من الحروب والصراعات في بلادهم. واتفق المجتمعون على ضرورة تضافر الجهود وتكثيفها بين مؤسسات الدولة الأمنية المختصة بالهجرة والمؤسسات الدولية للحد منها وتقنينها.