استطلاع| متابعينا يعتقدون أن القبض على عريبي كان بسبب منشوراته ضد الدبيبة 

أخبارليبيا24

شهدت طرابلس خلال اليومين الماضيين حادثة القبض على أستاذ جامعي أثارت جدلًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي لرفض هذه الحادثة التي وصفت بالاختطاف.

كثيرون تداولوا منشورات أخذت من حساب أستاذ الهندسة النووية في جامعة طرابلس بشير عريبي على “فيسبوك” تظهر انتقاده لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة وتصرفاته آخرها الاحتفالات التي شهدتها العاصمة.

كما وجه الأستاذ الجامعي انتقادات أخرى لجهاز الأمن الداخلي في طرابلس والذي اعتبره من خلال منشوراته بأنه أصبح أداة قمعية في يد الدبيبة.

وعلى إثر ذلك خرج متظاهرون من حراك شباب تاجوراء وأغلقوا بعض الشوارع احتجاجًا على إخفاء عريبي كما أصدروا بيانًا أمهلوا فيه عبدالحميد الدبيبة أربع وعشرون ساعة لإطلاق سراح بشير عريبي.

وبعد تلك الأحداث أصدر جهاز الأمن الداخلي بيان أكد فيه أن الأستاذ الجامعي موقوف لديهم وليس مختطفًا كما ينشر. يعلن القبض على بشير عريبي وينفي الأنباء المتداولة عن اختطافه.

واتهم الجهاز عريبي بقيادة دعوة تحريضية لإجهاض العملية التعليمية و إفشال العام الدراسي، كما أنه يحرّض أعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة للاعتصام و إيقاف الدراسة بقصد تهديد الحكومة و إجبارها على تنفيذ مطالبهم.

وعقب تلك الأحداث توجهنا إلى متابعي “أخبارليبيا24” عن مدى صدق رواية جهاز الأمن الداخلي عن السبب الحقيقي للقبض على عريبي.

والبداية كانت مع مبروك سعد مسعود والذي رأي أن :”الدعوة لإيقاف الدراسة هذي جريمة في حق كل الليبيين معناها الأمن الداخلي عندهم ألف حق منين قبضوا عليه”.

ويؤكد عبدالله المجبري أنه :”لا دوله بدون أمن”، أما رجب ابرهيم يقول :”اتحب تفهم ادوخ”.

أما احمد البدوي، وMahmud Hassa يؤكدون رفضهم لرواية جهاز الأمن الداخلي حول سبب القبض على عريبي.

في حين يرى مصطفى الدروقي أن رواية الأمن الداخلي غير مقنعة بل هو عبارة عن جهاز يأتمر بإمرة الدبيبة وينفذ أوامره.

وتابع مصطفى في رده :”منشورات عريبي عن الدبيبة وحكومته، أبلغ دليل أنها هي السبب وليست رواية الجهاز “القمعي”.

أما مسعود محمد يرى :”تي أي تحريض يحكي عليه الأمن الداخلي، يحكي علي مطالب بالحقوق مش تحريض”.

وواصل مسعود :”هو الأمن الداخلي حاول يرقع الغلطة بس بأن سبب القبض على الدكتور المنشورات اللي انتقد فيهم الدبيبة فقط لكن الحقيقة باينه وواضحة”.