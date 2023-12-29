استطلاع|  غالبية الآراء أكدت أن مناقشة حماد ووفد من النيجر تأمين الحدود المشتركة والهجرة سيسهم في تأمين الحدود

أخبار ليبيا 24 –استطلاع

استقبل رئيس الحكومة الليبية، أسامة حماد، أمس الخميس بمقر ديوان رئاسة الوزراء وزير خارجية النيجر، بكاري ياوو سنغاري، والمبعوث الشخصي لرئيس النيجر، غالي اولمبو، بحضور وزير الشؤون الأفريقية بالحكومة الليبية، عيسى عبد المجيد.

وتركز اللقاء حسب ما نشر ، على بحث الملفات المشتركة بين البلدين، وعلى رأسها قضايا الهجرة وتأمين الحدود المشتركة.

وكان وزير خارجية النيجر والمبعوث الشخصي للرئيس قد وصلا مساء أمس الأربعاء إلى مطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي، وكان في استقبالهما وزير الشؤون الأفريقية بالحكومة المكلفة من النواب “ عيسى عبد المجيد “ وأمين عامديوان مجلس الوزراء “مصطفى المسماري”، ومدير إدارة المراسم برئاسة الوزراء “عبد الرحمن احواس”.

في هذا الشأن، أجاب متتبعي وكالة أخبار ليبيا24، على سؤال طرحته الوكالة على منصتي “فيسبوك” وتطبيق إكس “تويتر” سابقا. يقول: “برأيك هل ستسهم مناقشة حماد ووفد من النيجر تأمين الحدود المشتركة والهجرة في تأمين الحدود وإنهاء الهجرة غير الشرعية؟”.

الرأي العام

غالبية الآراء أكدت أن مناقشة حماد ووفد من النيجر تأمين الحدود المشتركة والهجرة سيسهم في تأمين الحدود وإنهاء الهجرة غير الشرعية.

قال المشارك، خالد معمر البريكي: “بكل تأكيد سيسهم لقاء الجانبين في تأمين الحدود المشتركة وربما في إنهاء الهجرة غير الشرعية”، وفق تعبيره.

أما المشارك، Jamal Najm، أكد أن لقاء الجانبين لن يسهم في تأمين الحدود المشتركة ولن ينهي الهجرة غير الشرعية، معتبرا أن اللقاء هو مجرد لقاء مصلحة.