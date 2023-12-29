أمن بنغازي: تحريات شرطة المدينة تضبط أحد مروجي حبوب الهلوسة والحشيش 

29 ديسمبر، 2023 8:16 م
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أخبارليبيا24

أكدت مديرية أمن بنغازي أن التحريات بمركز شرطة المدينة تمكنت من ضبط أحد مروجي حبوب الهلوسة ومادة الحشيش المخدرة بالفندق البلدي وبحوزته قنبلة يدوية (رمانة). 

وأوضحت المديرية أن القبض على مروج تم أثناء تجوال أعضاء التحريات تنفيذاً لتعليمات مدير أمن بنغازي اللواء أحمد الشامخ بمُحاربة آفة المخدرات والقضاء عليها. 

وأضافت مديرية الأمن أنه تم إعداد خُطة مُصغرة من قبل رئيس مركز شرطة المدينة عقيد حسن غازي وأثناء تجوال أعضاء التحريات بالفندق البلدي تم الاشتباه بأحد الأشخاص على متن مركبة آلية نوع هوندا اللون رصاصي. 

وأكدت المديرية أنه تم اللحاق به وضبطه وبتفتيش المركبة احترازياً تم العثور على قطع من مادة الحشيش المخدرة وحبوب الهلوسة وقنبلة يدوية (رمانة). 

وذكرت مديرية الأمن أنه تم الانتقال به إلى المركز وبالاستدلال معه اعترف ببيعه لحبوب الهلوسة ومادة الحشيش المخدرة لأشخاص من الجنسية المصرية بالفندق البلدي. 

وأشارت المديرية إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. 

29 ديسمبر، 2023 8:16 م
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