أمن بنغازي: التحريات تضبط سودانيًا سرق 50 كيس دقيق من مخبز يعمل به كمشرف 

أخبارليبيا24

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كشفت مديرية أمن بنغازي أن قسم التحريات العامة قبض على سوداني الجنسية قام بسرقة عدد 50 كيس دقيق من إحدى المخابز بمنطقة الحدائق.

وأضافت المديرية أن مواطنًا يمتلك مخبزاً بمنطقة الحدائق تقدم بشكوى ضد شخص سوداني الجنسية يعمل لديه كمُشرف عمال بمخبزه حيث أفاد أنه تمت سرقت 50 كيس دقيق ويشك أن الشخص السالف الذكر هو الفاعل لأن بحوزته نسخة من مفاتيح المخبز.

وأوضحت المديرية أن رئيس قسم التحريات عقيد أشرف الشلطامي أصدر تعليماته بالبحث والتحري وضبط الشخص المطلوب.

وذكرت أنه على الفور تم خروج أعضاء التحرير وتم تحديد محل سكن المشكو فيه بمنطقة أرض قريش وتم ضبطه والانتقال به إلى القسم.

وبينت المديرية أنه بالاستدلال معه تبين أنه يُدعى و.أ.ي من مواليد 1989 واعترف بما نُسب إليه وأُحيل موقوفاً إلى النيابة العامة لاستكمال باقي التحقيقات.