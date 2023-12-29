أمن السواحل: إنقاذ (199) مهاجر غير شرعى كانوا على متن قارب متهالك داخل المياه الإقليمية الليبية 

29 ديسمبر، 2023 2:00 ص
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أخبارليبيا24 

تمكنت الإدارة العامة لأمن السواحل من إنقاذ عدد (199) مهاجر غير شرعى كانوا على متن قارب متهالك داخل المياه الإقليمية الليبية. 

 وذكرت وزارة الداخلية أن الدوريات البحرية على زورق ( 300 وادى كعام ) تمكنت من إنقاذ المهاجرين منهم رجال ونساء وأطفال ومن جنسيات مختلفة. 

وأوضحت الوزارة أنه تم إنقادهم على الفور وإنزالهم بنقطة ميناء الشعاب التابعة أإمن السواحل فرع طرابلس. 

وأشارت وزارة الداخلية إلى أنه تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

29 ديسمبر، 2023 2:00 ص
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