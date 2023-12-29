أمريكا تسقط طائرة مسيرة في البحر الأحمر أطلقها الحوثيون

أخبار ليبيا 24

أسقطت القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط «سنتكوم» طائرة مسيرة في جنوب البحر الأحمر أطلقهما الحوثيون.

وأوضحت سنتكوم عبر منصة إكس «لم تتضرر أي من السفن الـ18 الموجودة في المنطقة ولم يتم الإبلاغ عن إصابات».

وفيما سبق.. تمكنتْ القيادة المركزية الأميركية من إسقاط 4 طائرات مُسيَّرة في جنوب البحر الأحمر، كانت بصدد التوجّه على أميركا.

وبحسب القيادة الأمريكية، تم إسقاط الطائرات التي انطلقت من مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن، مضيفةً: أن «هذه الهجمات تمثل الهجومين الرابع عشر والخامس عشر على السفن التجارية من قبل المسلحين الحوثيين منذ 17 أكتوبر»

وفي وقتٍ سابق.. اندلع حريقٌ في سفينة تجارية مرتبطة بإسرائيل، جراء استهدافها من قِبل طائرة مسيرة قبالة الساحل الغربي للهند.