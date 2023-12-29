أسعار النفط تنهي العام 2023 بانخفاض 10 بالمئة

29 ديسمبر، 2023 9:00 ص
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أخبار ليبيا 24

من المقرر أن تنهي أسعار النفط عام 2023 بانخفاض حوالي 10%، وهو أول انخفاض سنوي منذ عامين، بعد أن أدت المخاوف الجيوسياسية وخفض الإنتاج والإجراءات العالمية لكبح التضخم إلى تقلبات حادة في الأسعار.

واليوم الجمعة، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 48 سنتا، بما يعادل 0.6 بالمئة، إلى 77.63 دولار للبرميل، وهو آخر يوم تداول في 2023.

وجرى تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مرتفعة 37 سنتا، أو 0.5 بالمئة. بسعر 72.14 دولارًا.

واستقرت أسعار النفط، اليوم الجمعة، بعد انخفاضها 3% في اليوم السابق مع استعداد المزيد من شركات الشحن لعبور طريق البحر الأحمر.

وتوقفت الشركات الكبرى عن استخدام طرق البحر الأحمر بعد أن بدأت جماعة الحوثي اليمنية في استهداف السفن.

ومع ذلك، فإن كلا الخامين القياسيين في طريقهما للإغلاق عند أدنى مستويات نهاية العام منذ عام 2020، عندما أضر وباء كورونا بالطلب وأدى إلى انخفاض الأسعار.

وأثبتت تخفيضات الإنتاج من قبل أوبك + أنها غير كافية لدعم الأسعار، مع انخفاض الخامات القياسية بنسبة 20٪ تقريبًا من أعلى مستوى لها هذا العام.

ويتناقض الأداء الضعيف للنفط في نهاية العام مع الأسهم العالمية، التي تسير على الطريق الصحيح لإنهاء عام 2023 على ارتفاع.

 

 

 

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29 ديسمبر، 2023 9:00 ص
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