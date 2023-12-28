وصل إلى 53 هدفا.. هل حسم رونالدو لقب “هداف 2023″؟

أخبار ليبيا 24

رفع كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، عدد أهدافه على مدار عام 2023 إلى 53 هدفا، ليقترب من إنهاء العام الحالي وهو على قمة هدافي كرة القدم.

رونالدو وصل إلى هدفه الـ53 هذا العام بعدما سجل ثنائية من ركلتي جزاء ليقود النصر للفوز على اتحاد جدة (5-2)، الثلاثاء، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ17 من الدوري السعودي للمحترفين.

ووفقا لموقع “”talksport البريطاني، فإن رونالدو سجل 43 هدفا مع النصر في عام 2023، بجانب 10 أهداف بقميص منتخب البرتغال في العام الحالي.

المصدر ذاته أكد أن رونالدو يتصدر قائمة هدافي كرة القدم في عام 2023، بفارق هدف واحد عن أقرب ملاحقيه، وهما الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، والإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ.

وانتهت آمال مبابي وكين في إضافة المزيد لرصيدهما التهديفي في 2023، حيث أن باريس وبايرن لن يخوضا أي مباريات في الأيام المتبقية من العام الحالي.

فيما يمكن لرونالدو الابتعاد بالصدارة حال تسجيله في مباراة النصر الأخيرة في 2023، أمام التعاون في الدوري السعودي.

في المرتبة الرابعة يأتي النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي الذي سجل 50 هدفا.

ويتبقى لمانشستر سيتي مباراتان هذا العام أمام إيفرتون وشيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن حتى الآن يبدو هالاند بعيدا عن المشاركة فيهما نظرا لمعاناته من إصابة وعدم وضوح موعد عودته.

وبفارق كبير يأتي البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم روما في المركز الخامس بعدما سجل 40 هدفا هذا العام، وتتبقى له مباراة واحدة في 2023 أمام يوفنتوس في الدوري الإيطالي.

بعد ذلك يأتي المكسيكي سانتياجو خيمينيز لاعب فينورد (39 هدفا)، والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم إنتر ميلان (37 هدفا).