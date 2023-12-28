وزارة الصحة الفلسطينية : ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 21 ألفا و320

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 21 ألفا و320 قتيلا و55 ألفا و603 جرحى.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أشرف القدرة، في بيان: “ارتفعت حصيلة العدوان على غزة إلى 21 ألفا و320 شهيدا و55 ألفا و603 جرحى منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي”.

وأضاف القدرة: “ارتكبت قوات الاحتلال 20 مجزرة بحق عوائل بكاملها راح ضحيتها 210 شهداء و360 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية”.

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي يزيد من استهداف محيط مستشفى “الأمل” ومجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس، معرباً عن خشيته أن “يتكرر ضد المستشفى نفس السيناريو الذي حدث في مجمع الشفاء الطبي”.

وفي صباح يوم 15 أكتوبر الماضي داهم الجيش الإسرائيلي مستشفى الشفاء، أكبر منشأة صحية في قطاع غزة، حيث يتواجد آلاف المرضى والمدنيين النازحين.