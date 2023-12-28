ناقلة مليونية من الحريقة في طبرق إلى الصين

28 ديسمبر، 2023 1:24 م
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أخبارليبيا24- خاص

أكد مصدر مسؤول في ميناء الحريقة النفطي أن الناقلة النفطية (سيوز) رست، اليوم الخميس، على رصيف الميناء.

وأضاف المصدر لـ”أخبارليبيا24″ أن الناقلة ستقوم بشحن مليون برميل من النفط الخام في طريقها الى الصين.

وأكد المصدر ذاته أن الناقلة تحمل علم جزر الباهاماس وقادمة من اليونان، موضحًا أنها الناقلة المليونية السادسة خلال شهر ديسمبر الجاري.

وأفاد المصدر أن الإنتاج اليوم المستلم من حقلي مسلة والسرير قد بلغ 190 ألف برميل عبر أنبوب بطول 513 كيلومتر وقطر 34 بوصة.

وأكد المصدر أن عمليات الإنتاج والتصدير تجرى وفق الخطوات الاحترازية لمكافحة وباء كورونا لافتا إلى أن المحافظة على البيئة من أولويات شركة الخليج العربي للنفط.

28 ديسمبر، 2023 1:24 م
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