منافسات ذهاب المجموعتين للدوري الليبي الممتاز تنطلق غداً الجمعة

اعتمد رئيس لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، مواعيد مباريات الأسبوع الثامن للمجموعة الأولىوالأسبوع التاسع للمجموعة الثانية، لمرحلة ذهاب مسابقة الدوري الليبي الممتاز 2023/2024، بإقامة عشرمباريات.

في المجموعة الأولى، الصقور يستضيف الأهلي بنغازي مساء الجمعة 29/12 الساعة الثانية والنصف على ملعبطبرق، والتحدي يستضيف الأخضر بملعب شهداء بنينا عند السابعة مساءً، والسبت المروج على ملعبه يستقبلالتعاون الساعة الثالثة، والهلال يلتقي النصر في قمة مباريات الأسبوع الساعة السابعة، وتختتم المباريات الأحد بلقاء الصداقة والأنوار بملعب شحات الساعة الثالثة.

وفي المجموعة الثانية، فريق الاتحاد المصراتي ضيفاً على فريق أساريا بملعب الزاوية عند الثالثة والنصف،والسويحلي يستضيف الاتحاد بملعب الشموع، والسبت أبو سليم على ملعبه مع الخمس تمام الثالثة والنصف،ويحل البشائر ضيفاً على فريق أولمبي الزاوية والخامسة والنصف مساء الثلاثاء 2/1/2024، يشهد ملعب النهرختام الأسبوع بين الملعب الليبي والمدينة.