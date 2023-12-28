مكتب النائب العام يوضح بشأن الإفراج عن بشير عريبي

أخبار ليبيا 24

أوضح وكيل النيابة بمكتب النائب العام، علي زبيدة أنه تم الأفراج عن بشير عريبي بعدما تبين عدم رُقي الاتهامات المنسوبة إليه، إلى المستوى التجريمي بما يلزم حبسه احتياطيًا.

وأكد زبيدة عدم صحة وجود اتفاق بين أهالي تاجوراء والنائب العام بشأن الإفراج عنه، الذي تناولته وسائل الإعلام.

واستقبل أهالي تاجوراء الدكتور بشير عريبي أستاذ الهندسة النووية بجامعة طرابلس وأحد أعيان المدينة بعد الإفراج عنه من قبل النائب العام، إثر اعتقاله من قبل الأمن الداخلي.

وأفرج مكتب النائب العام عن عريبي بعد تسلمه من قبل عناصر الأمن الداخلي برئاسة لطفي الحراري. وفتح الأهالي الإشارة الضوئية البيفي وأزالوا السواتر الترابية في تاجوراء بعد الإفراج عن عريبي.

وأعلن، جهاز الأمن الداخلي في طرابلس، اليوم الثلاثاء، مسؤوليته عن اعتقال عريبي. وقال الأمن الداخلي إن اعتقاله جاء على خلفية تحريض أعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة للاعتصام وإيقاف الدراسة بقصد تهديد الحكومة واجبارها على تنفيذ مطالبهم حسب زعمه.

وأضاف الجهاز، في بيان، أن عريبي تجاهل كافة الجهود التي بذلت من أجل عودة الدراسة، وقام بالتهجم على مؤسسات سيادية أمنية بالدولة بوصفها بأنها هيئات إرهابية وقمعية، الـمر الذي يعد جريمة ينطبق عليها نص المادة (195) من قانون العقوبات الليبي واعتبارها من الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي.

ولفت وكيل النيابة بمكتب النائب العام، الى أن أوامر التوقيف السابقة لمسؤولين بشأن عجز مالي وصل إلى ملياري دينار، وما رصدناه يتجاوز هذا المبلغ.

وقال زبيدة :”اكتشفنا عجز آخر بقيمة 50 مليون دينار، بعد عمليات التوقيف في مصرف التجارة والتنمية، نتيجة إساءة استعمال السلطات، ومنح مخصصات لشركات خاصة وفتح استثمارات فاشلة وغير ذات جدوى” .

وأشار الى عدم الكشف عن معلومات حول قضية طور التحقيق، من أجل مكانية استرداد الأموال المهدرة واسترجاعها لخزينة الدولة.