مكافحة الهجرة في طبرق ترحل 28 مصريا عبر من أمساعد

28 ديسمبر، 2023 7:18 م
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أخبار ليبيا 24

رحّل جهاز مكافحة الهجرة طبرق، 28 مهاجرا مصريا عبر منفذ أمساعد الحدودي البري إلى بلادهم. وقال، مفتاح الشلوي، رئيس وحدة الإعلام بجهاز مكافحة الهجرة طبرق، لأخبار ليبيا 24، إن عملية الترحيل جاءت بناءً على تعليمات رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بالمنطقة الشرقية.

وأضاف، أن التعليمات تقضي بترحيل أصحاب الأمراض المعدية والهجرة غير الشرعية المتواجدين داخل البلاد، بدون اجراءات قانونية إلى بلدانهم عبر المنافذ الحدودية.

وأوضح الشلوي، وأوضح أن من بين المرحلين 03 مصابين بالوباء الكبدي.

 

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28 ديسمبر، 2023 7:18 م
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