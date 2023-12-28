ليبيا توقع اتفاقية مع شركة سلوفاكية لتشغيل مركز اللأطراف الصناعية

أخبار ليبيا 24

أعلن جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، توقيع اتفاقية تفاهم مع شركة Axis السلوفاكية المتخصصة في العلاج الطبيعي لتشغيل المركز الوطني للأطراف الصناعية.

ووقع رئيس رئيس جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، أحمد مليطان الاتفاقية، بحضور رئيس الشركة السلوفاكية رومان باس والمستشار الصحي بالسفارة الليبية بسلوفاكية عبد الله غنية .

وأشار البيان إلى أن الاتفاقية تهدف لتوفير كافة الخدمات الطبية من الكوادر الطبية والطبية المساعدة المتخصصة في تشغيل المركز، لوضع خطة تشغيلية وتدريبية داخل المركز الوطني للأطراف الصناعية، وتزويده بكافة النواقص من الأجهزة والمعدات الخاصة بالعلاج الطبيعي.

ووفق البيان، تأتي هذه الاتفاقية ضمن سلسلة اتفاقيات ينفذها جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، في إطار الخطة الاستراتيجية لتوطين العلاج بالداخل لعام 2023/2024.