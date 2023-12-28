لأول مرة.. السعودية تستضيف مباراة كأس السوبر التركي

تستضيف العاصمة السعودية الرياض، غدا الجمعة، مباراة كأس السوبر التركي لأول مرة على أراضي المملكة، بين فريقي غالاطة سراي بطل الدوري الممتاز، وفنربهتشة بطل كأس تركيا.

وتقام المباراة على أرض ستاد “الأول بارك” الساعة 20:45 بتوقيت تركيا (+3 تغ).

ويضرب عملاقا الكرة التركية موعدا في كأس السوبر للمرة السابعة في تاريخ البطولة التي تنظم منذ موسم 1965 – 66، وانتهت بـ 3 انتصارات لكل فريق.

وانطلقت البطولة تحت مسمى كأس رئاسة الجمهورية، قبل أن تأخذ اسمها الحالي اعتبارا من 2006.

وخلال 16 نسخة سابقة من مباراة كأس السوبر، يعد غالاطة سراي صاحب الرقم القياسي في مرات الفوز بـ6 مرات، يليه فنربهتشة وطرابزون سبور بـ3 مرات، ثم بيشكتاش مرتين، ومرة واحدة لكل من قونيا سبور وأق حصار سبور.