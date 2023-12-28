غالبية الآراء أكدت أن مطالبة الدبيبة بميكنة العمل والتركيز على الإدارة المحلية سيساهم في القضاء على المركزية

أخبار ليبيا 24 –استطلاع

أطلقت حكومة الوحدة الوطنية، في مطلع ديسمبر الجاري، خدمة الاستعلام الوطني الإلكتروني ضمن خطة التحول الرقمي لوزارة الحكم المحلي التي تعتمد على ثلاثة مسارات رئيسية، بهدف تقديم الخدمات إلكترونيًا لتسهيل الإجراءات.

جاء ذلك خلال فعاليات متابعة تنفيذ خطة التحول الرقمي بقطاع الحكم المحلي بمشاركة الإدارات المختصة وعدد من مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة، بحضور رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة وعدد من السفراء المعتمدين لدى ليبيا.

وقدم وزير الحكم المحلي بدرالدين التومي عرضًا ضوئيًا يبين المسارات المعتمدة في خطة التحول الرقمي، حيث ركز المسار الأول على رقمنة العمل داخل ديوان الوزارة وضمان سير العمل داخل إدارتها ومكاتبها بشكل رقمي، وركز المسار الثاني على رقمنة العمل بين البلديات وديوان الوزارة وضمان تنفيذ المهام إلكترونيًا، لتستطيع البلدية متابعة إجراءاتها داخل الوزارة، بينما اعتمد المسار الثالث على تطوير تقديم الخدمة للمواطن من خلال مركز الاتصال المحلي 1415 الذي أطلق خدمة الاستعلام الوطني.

وأكد الدبيبة حينها على ضرورة استمرار العمل في مؤسسات الدولة كافة لميكنة العمل داخلها والتركيز على الإدارة المحلية وتفعيل اللامركزية وتقديم الخدمة للمواطن إلكترونيا لتسهيل إجراءاته.

وأرسل الدبيبة أول استعلام وطني سيصل إلى مئات الآلاف من المواطنين تستعلم من خلاله وزارة الحكم المحلي آراءهم حول مشاريع عودة الحياة في عدة جوانب فنية.

واستعرض الدبيبة مع الإدارات المختصة بالوزارة التفاصيل التقنية لطبيعة الخدمات المقدمة للمواطن والبلدية بهدف تسهيل الخدمة والقضاء على المركزية وتفعيل اللامركزية وتقديم الخدمة للمواطن إلكترونيا لتسهيل إجراءاته.

في هذا الشأن، أجاب متتبعي وكالة أخبار ليبيا24، على سؤال طرحته الوكالة على منصتي “فيسبوك” وتطبيق إكس “تويتر” سابقا. يقول: “الدبيبة أكد على ضرورة استمرار العمل في كافة مؤسسات الدولة لميكنة العمل داخلها والتركيز على الإدارة المحلية وتفعيل اللامركزية وتقديم الخدمة للمواطن إلكترونيا لتسهيل إجراءاته .. برأيك هلي يقضي ذلك على المركزية في ليبيا؟”.

الرأي العام

غالبية الآراء أكدت أن مطالبة الدبيبة بضرورة استمرار العمل في كافة مؤسسات الدولة لميكنة العمل داخلها والتركيز على الإدارة المحلية وتفعيل اللامركزية وتقديم الخدمة للمواطن إلكترونيا لتسهيل إجراءاته سيساهم في القضاء ذلك على المركزية في ليبيا.

قال المشارك: Leza Ben Maaref: “اصبروا شويا تلقو الدبيبة وعصابته هاربين خارج البلاد وتاركين الدولة في الديون بعد نهبها من الأموال، وفق قوله.

من جانبه قال المشارك،Mokhtar Issa: “إذا كانت رواتب الموظفين بالبلديات تحول عن طريق وزارة الحكم المحلى وآخر ناس تتقاضى مرتباتهم وتسويات وترقيات جميع العاملين بالبلديات عن طريق الوزارة على مستوى ليبيا وهى متأخرة جدا.. إنها قمة المركزية”، وفق تعبيره.

من جانبه قال المشارك، Moma Alagouri، أن مطالبة الدبيبة بضرورة استمرار العمل في كافة مؤسسات الدولة لميكنة العمل داخلها والتركيز على الإدارة المحلية وتفعيل اللامركزية وتقديم الخدمة للمواطن إلكترونيا لتسهيل إجراءاته سيساهم في القضاء ذلك على المركزية في ليبيا، وهو ما اتفق عليه أيضا المشاركين، هبه الجبالي، و Gomaa Ali.

وقال المشارك، أبا جعفر علي، موجها حديثه إلى الدبيبة: “هذا يقول ولا يعمل هو وهمي”، وفق تعبيره.