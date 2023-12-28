رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق : خسرنا الحرب ضد حماس

28 ديسمبر، 2023 8:34 م
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“خسرنا الحرب ضد حماس”، وصورة النصر الوحيدة المتبقية هي الإطاحة بنتنياهو.. بهذه الكلمات عبّر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق دان حالوتس عن حجم الخلافات داخل إسرائيل وخاصة في أوساط النخب بشأن النهج المتبع في الحرب ومآلها النهائي مع اقتراب العدوان من استكمال التسعين يوماً.

وباتت الشكوك في إمكانية انتصار عبر القضاء على حماس كما قال نتنياهو تتصاعد بل تصاعدت الدعوات لإقالة نتنياهو نفسه، وهي الدعوات التي تبناها كل من رئيس المعارضة يائير لابيد ورئيس الحكومة الأسبق إيهود أولمرت.

ولوقت قريب كانت التصريحات المعارضة تنتقد نتنياهو وأهليته للقيادة السياسية، ولكن تصريح حالوتس كان الأكثر مفاجأة؛ لأنه يعترف باستحالة تحقيق النصر، وهو يعبر عن تيار صغير ولكن متزايد يبدو أنه يتركز في أوساط قادة سابقين ومحللين عسكريين، لا يرى أن تدمير حماس هدف واقعي على الأقل في المستقبل المنظور.

28 ديسمبر، 2023 8:34 م
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