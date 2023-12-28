داخلية الوحدة الوطنية تشرف على إجلاء إنساني لعدد (153) مهاجر غير شرعي 

28 ديسمبر، 2023 10:05 م
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أخبارليبيا24 

قام جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بالإشراف على رحلة إجلاء إنساني لعدد (153) مهاجراً غير شرعي من جنسيات إفريقية مختلفة. 

وأوضحت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية أن ترحيل المهاجرين تم عبر مطار معيتيقة الدولي إلى جمهورية رواندا كبلد ثالث. 

وأضافت الداخلية أن هذه الإجراءات تمت بالتنسيق مع إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي ومكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مع تقديم الرعاية الصحية لهم. 

28 ديسمبر، 2023 10:05 م
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