بعثة الأمم المتحدة تبحث مع أكاديميين مستجدات المسارين السياسي والدستوري

28 ديسمبر، 2023 10:32 ص
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أخبار ليبيا 24

بحث فريق من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مع أكاديميين وقانونيين من جامعات طرابلس ومصراته والزاوية والجامعة المفتوحة بطرابلس، ونقابة المحامين، مستجدات المسارين السياسي والدستوري في ليبيا.

وشدد الخبراء الليبيون على ضرورة مواصلة الحوار بهدف الوصول الى إطار دستوري متين يعبر عن إرادة كافة الليبيين وينقل البلاد إلى مرحلة الاستقرار السياسي المستدام.

ودعا الخبراء إلى إزالة كل العوائق أمام تقدم المسار الدستوري وتهيئة الأجواء لإجراء انتخابات آمنة وحرة وشاملة.

من جهته، أكد فريق البعثة على أهمية مساهمة الخبرات الوطنية الليبية إلى جانب الفاعلين السياسيين في صياغة الإطار الدستوري للبلاد.

وجدد فريق البعثة التعبير عن استعداد البعثة لتقديم الدعم اللازم للدفع بالعملية الانتخابية وفقا لما تنص عليه ولايتها.

28 ديسمبر، 2023 10:32 ص
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