المستشار صالح يطالب لجنة المالية بعدم الموافقة على الصرف من باب التنمية دون العرض على رئاسة المجلس

أخبار ليبيا 24

طالب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة في المجلس بعدم الموافقة على صرف أو توزيع أي مبالغ خصوصا من الباب الثالث المتعلق بالتنمية إلا بعد عرض الأمر على هيئة رئاسة المجلس.

جاء ذلك في كتاب لمدير مكتب شؤون رئاسة المجلس عوض الفيتوري إلى اللجنة، نشره المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب اليوم الخميس.

وأشار الفيتوري إلى إرسال صور الكتاب لكل من محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس ديوان المحاسبة للعمل بما جاء في الكتاب كلٌ وفق اختصاصه.