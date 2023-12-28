الغرياني يدعو إلى الخروج على مؤسسة النفط

أخبار ليبيا 24

دعا المفتي المعزول من مجلس النواب الصادق الغرياني، الليبيين إلى الخروج على المؤسسة الوطنية للنفط ورفض التعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة، التي وصفها بأنها “دولة عدوة لليبيين” و”حليفة للصهاينة”، منتقدا عزم المؤسسة توقيع اتفاقية مع شركة إماراتية لتطوير حقل الحمادة النفطي جنوب طرابلس.

وخلال برنامجه الذي تبثه قناة التناصح، استغرب الغرياني في تعليقه على ما نشر بشأن اتفاقية تطوير حقل الحمادة، موقف المؤسسة وقبولها التعامل مع الإمارات التي وصفها بأنها “عدوة لنا وللمسلمين ونحن الليبيين خاصة حتى قبل حرب غزة”.

وهنأ الغرياني الخبراء الليبيين في قطاع النفط وعلى رأسهم حمودة الأسود، وأشاد بدورهم في التنبيه إلى مخاطر الاتفاقية التي تعتزم المؤسسة الوطنية للنفط توقيعها مع ائتلاف شركات “إيني” الإيطالية و”أدنوك” الإماراتية ومؤسسة البترول التركية، مناشدين وقف المضي فيها.

وأشار الغرياني إلى أن حقل الحمادة بحوض غدامس وحقل عروس البحر في خليج سرت مملوكان لشركة الخليج العربي للنفط الوطنية التي صرفت عليهما أموالا كثيرة في مرحلة الاستكشاف وباتا جاهزين للإنتاج، متسائلا “ماذا تريد مؤسسة النفط أن تفعل بهذين الحقلين؟ تريد أن تعطيهم لهذه الشركات دون جهود.. طاجين طايب وواتي”.

ورأى الغرياني أنه يجب على الليبيين أن يخرجوا بقضهم وقضيضهم على مؤسسة النفط ولا يسكتوا عن هذا التلاعب وهذا الإهدار للمال العام والتضييع لثروات ليبيا التي هي مستقبلها.

يشار إلى موقف الغرياني بالتزامن مع مطالبة النيابة العامة وتوصية ديوان المحاسبة بوقف إجراءات التوقيع على اتفاقية تطوير حقل الحمادة التي تعتزم حكومة الوحدة الوطنية توقيعها مع إتلاف الشركات الأجنبية خلال فعاليات قمة ليبيا للطاقة 2024 المقررة في أواخر يناير المقبل بطرابلس.