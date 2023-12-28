الساعدي يبحث مع مندوب الأمم المتحدة القائم بأعمال السفارة الباكستانية أوضاع المهاجرين 

أخبارليبيا24

بحث رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية اللواء نوري الساعدي مع مندوب الأمم المتحدة لدى ليبيا والقائم بأعمال السفارة الباكستانية أوضاع المهاجرين وأحوالهم.

وناقش المجتمعون خلال الاجتماع أوضاع المهاجرين غير الشرعيين وآلية ترحيلهم إلى بلادهم طوعا والمساعدات التي من شأنها تضمن لهم إقامة جيدة داخل مراكز الإيواء في ليبيا.

وأكد الساعدي على أهمية دور مكاتب الأمم المتحدة وهيئاتها الإنسانية في توفير الدعم الإغاثي والنفسي للمهاجرين الفاريين من الحروب والصراعات في بلادهم.

واتفق المجتمعون على ضرورة تظافر الجهود وتكثيفها بين مؤسسات الدولة الأمنية المختصة بالهجرة والمؤسسات الدولية للحد منها وتقنينها.