الدبيبة يطالب الهيئات والمؤسسات الوزارات بمباشرة إجراءات الجرد السنوي للعام 2023

أخبار ليبيا 24

طالب، رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، أمين ديوان مجلس الوزراء، ورؤساء ومديري الهيئات والمصالح والأجهزة والمؤسسات والمراكز التابعة لمجلس الوزراء والوزارات، بمباشرة إجراءات الجرد السنوي للعام المالي 2023.

ودعا الدبيبة، إلى إعداد التسويات المالية وإقفال الحسابات الختامية عن العام، وإحالته إلى وزارة المالية وديوان المحاسبة في موعد أقصاه نهاية شهر يناير المقبل.

كما طالب بإعداد تقارير الإيرادات والمصروفات الفعلية عن العام وإحالتها لوزارة المالية.