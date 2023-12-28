الحرس البلدي بنغازي: مخالفات قرار ضبط الأسعار في أسبوع 50 ألف دينار 

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أكد جهاز الحرس البلدي بنغازي أن مخالفات قرار الحكومة الليبية بشأن ضبط الأسعار في أسبوع بلغت 50 ألف دينار.

وقال الناطق الرسمي للجهاز مقدم صلاح الساحلي :”ن عدد القضايا المحالة للتحقيق المركزي، وصلت إلى (40) قضية، أما عدد المخالفات المنفذة فعددها (71) مخالفة”.

وأضاف الساحلي – بحسب وكالة الأنباء الليبية – أن تلك القضايا والمخالفات، وصلت قيمتها المالية إلى حوالي (50) ألف دينار ليبي.

ولفت إلى أن هذه القضايا والمخالفات كانت خلال حملات الدوريات للجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ القرار (40/2023) بشأن تحديد أسعار بعض السلع الغذائية الأسبوع الماضي.

وذكر أن الدوريات المكلفة بمتابعة تنفيذ القرار، لاحظت ارتفاع أسعار البيع داخل عديد المحال التجارية بالمدينة.

ولفت الناطق إلى أنه بالاطلاع على قسائم الشراء، تبين مخالفة أصحاب صالات البيع بالجملة وجملة الجملة، لتعليمات القرار الذي أبلغوا به قبل البدء في متابعة تنفيذه.

وحذر الساحلي التجار من ضرورة التقيد بنص قرار وزير الاقتصاد، وإلا سوف يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة.