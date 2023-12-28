الباعور يناقش مع السايح إجراءات ضمان مشاركة الجاليات في الانتخابات

28 ديسمبر، 2023 2:19 م
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أخبار ليبيا 24

بحث المكلف تسيير أعمال وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية، الطاهر الباعور مع رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح سبل دعم جهود التنسيق المشترك لتنفيذ الانتخابات الوطنية، والإجراءات المتخذة لضمان مشاركة الجاليات الليبية في الخارج.

وبحسب بيان منصة حكومتنا، اليوم الخميس، تناول اللقاء الذي عُقد في ديوان الخارجية بالعاصمة طرابلس الدعم الفني المقدم من المجتمع الدولي لتعزيز وتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وتواصل مفوضية الانتخابات استعداداتها لإجراء انتخابات المجالس البلدية المقررة مطلع العام المقبل، إذ انتهت يوم الثلاثاء الماضي دورة تدريب في هذا الإطار تستهدف 16 موظفا من مركز الاتصال والمساعدة التابع للمفوضية.

وأوضحت المفوضية أن البرنامج التدريبي للدورة يشرف عليه قسم التدريب بالمفوضية، ويتضمن معلومات تعريفية عن المفوضية والأطر القانونية المتعلقة بالعملية الانتخابية، وآلية تسجيل الناخبين، إضافة إلى المعلومات المتعلقة بكيفية الرد على أسئلة المواطنين والمعلومات التي ينبغي توافرها لدى موظف مركز الاتصالات.

28 ديسمبر، 2023 2:19 م
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