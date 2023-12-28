الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي بلغ 1.2 مليار قدم مكعب

أخبار ليبيا 24

بلغ إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي مليار و201 مليون قدم مكعب خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفق ما ذكرت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الخميس.

وأوضحت المؤسسة، أن غالبية الاستهلاك جاء من قبل الشركة العامة للكهرباء، حيث استهلك 937 مليون قدم مكعب.

وجاءت المؤسسة الوطنية للنفط ثانيا من حيث الاستهلاك، إذ استهلكت 142 مليون قدم مكعب، تلاها مجمع الحديد والصلب ومصانع صغيرة أخرى، حيث تم استهلاك 86 مليون قدم مكعب، وجاء مصانع الإسمنت رابعا، حيث استهلكت 36 مليون قدم مكعب من إجمالي الاستهلاك.