استطلاع |  غالبية الآراء أكدت أن مطالبة الدبيبة بضرورة استكمال الإجراءات التعاقدية لتنفيذ 3 ملاعب جديدة لن يتم تنفيذها

أخبار ليبيا 24 –استطلاع

طالب، رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، وزير الرياضة، عبدالشفيع الجويفي، بضرورة تنفيذ خطة لتطوير عدد من المدن الرياضية العاملة حاليًا لتكون وفق مواصفات الاتحاد الدولي.

وجاء ذلك لكي تتمكن الأندية الليبية من لعب المباريات الدولية والقارية عليها، والاستفادة منها في أي مناشط.

ويعتبر الملعب الليبي الوحيد المعتمد لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم، هو ملعب شهداء بنينا في بنغازي.

وطالب الدبيبة بضرورة استكمال الإجراءات التعاقدية لتنفيذ 3 ملاعب جديدة، وفق أحدث المواصفات، لتساهم في تطوير لعبة كرة القدم في بلادنا.

وأكد الدبيبة على ضرورة دعم المنتخبات الوطنية في كافة المجالات، والتنسيق بين وزارة الرياضة والاتحادات الرياضية لتنظيم المسابقات المحلية في كافة مستوياتها، وضرورة الاهتمام بالفئات السنية وتوفير الظروف الملائمة لها.

في هذا الشأن، أجاب متتبعي وكالة أخبار ليبيا24، على سؤال طرحته الوكالة على منصتي “فيسبوك” وتطبيق إكس “تويتر” سابقا. يقول: “الدبيبة طالب وزير الرياضة بحكومته بضرورة استكمال الإجراءات التعاقدية لتنفيذ 3 ملاعب جديدة، وفق أحدث المواصفات، لتطوير لعبة كرة القدم، برأيك هل سيتم تنفيذ المطالبة على أرض الواقع؟”.

الرأي العام

غالبية الآراء أكدت أن مطالبة الدبيبة بضرورة استكمال الإجراءات التعاقدية لتنفيذ 3 ملاعب جديدة لن يتم تنفيذها.

وقال المشارك، Faraj El Deeb، أن مطالبة الدبيبة بضرورة استكمال الإجراءات التعاقدية لتنفيذ 3 ملاعب جديدة، وفق أحدث المواصفات، لتطوير لعبة كرة القدم، لن يتم تنفيذها وفق تعبيره.

من جانبه قال المشارك، Alla Aldin، أن مطالبة الدبيبة بضرورة استكمال الإجراءات التعاقدية لتنفيذ 3 ملاعب جديدة لن يتم تنفيذها على أرض الواقع، وفق تعبيره.