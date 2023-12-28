احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض مرتفعات الجبل الأخضر

أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الخميس أجواء معتدلة نسبياً هذا اليوم خلال فترة منتصف النهار على معظم مناطق البلاد.

وبحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية، فأن درجات الحرارة القصوى تكون ضمن معدلاتها الفصلية لهذا الشهر (ديسمبر) وتتراوح ما بين (16-21) م وتنخفض يوم الغد على أغلب المناطق الغربية.

وتبقى السحب تتكاثر على أغلب مناطق الشمال الشرقي مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة، ومن المتوقع ظهور ضباب على بعض مرتفعات الجبل الأخضر.

تتكاثر السحب هذا اليوم على غدامس والمناطق المجاورة لها وبداية من هذا المساء ويوم الغد تتكاثر على أغلب المناطق الغربية.