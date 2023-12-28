احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض مرتفعات الجبل الأخضر

28 ديسمبر، 2023 11:15 ص
0 0

أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الخميس أجواء معتدلة نسبياً هذا اليوم خلال فترة منتصف النهار على معظم مناطق البلاد.

وبحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية، فأن درجات الحرارة القصوى تكون ضمن معدلاتها الفصلية لهذا الشهر (ديسمبر) وتتراوح ما بين (16-21) م وتنخفض يوم الغد على أغلب المناطق الغربية.

وتبقى السحب تتكاثر على أغلب مناطق الشمال الشرقي مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة، ومن المتوقع ظهور ضباب على بعض مرتفعات الجبل الأخضر.

تتكاثر السحب هذا اليوم على غدامس والمناطق المجاورة لها وبداية من هذا المساء ويوم الغد تتكاثر على أغلب المناطق الغربية.

28 ديسمبر، 2023 11:15 ص
0 0

المزيد من الأخبار

وصل إلى 53 هدفا.. هل حسم رونالدو لقب “هداف 2023″؟

28 ديسمبر، 2023 10:58 ص

بعثة الأمم المتحدة تبحث مع أكاديميين مستجدات المسارين السياسي والدستوري

28 ديسمبر، 2023 10:32 ص

مكتب النائب العام يوضح بشأن الإفراج عن بشير عريبي

28 ديسمبر، 2023 9:46 ص

تشكيل لجنة لدراسة نقل المياه من حقل آبار الكفرة إلى مناطق البطنان والجبل الأخضر

28 ديسمبر، 2023 1:28 ص

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى