إنتاج ليبيا من النفط الخام يبلغ أكثر من 1.2 مليون برميل يوميا

أخبار ليبيا 24

بلغ إنتاج ليبيا، يوم الأربعاء، من النفط الخام 1.2 مليون برميل، وفق ما ذكرت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الخميس.

وقالت المؤسسة، إن إنتاج النفط الخام بلغ مليون و214 ألف برميل يوميا. وأضافت، أن إنتاج المكثفات بلغ 54 ألف برميل يوميا، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

يأتي ذلك، بينما انخفضت أسعار النفط نحو 2%، اليوم الخميس، مع إعلان المزيد من شركات الشحن أنها مستعدة للعبور عبر طريق البحر الأحمر، مما هدأ المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات مع استمرار التوترات في الشرق الأوسط.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت الأكثر نشاطًا تسليم مارس 1.53 دولارًا، أو 1.9٪، إلى 78.01 دولارًا.