أسامة حماد يستقبل وزير خارجية النيجر والمبعوث الشخصي للرئيس

استقبل رئيس الحكومة المكلفة من النواب “ أسامة حماد “ اليوم الخميس بمقر ديوان رئاسة الوزراء وزير خارجيةالنيجر “بكاري ياوو سنغاري” والمبعوث الشخصي لرئيس النيجر “غالي اولمبو” بحضور وزير الشؤون الأفريقيةبالحكومة الليبية “عيسى عبد المجيد”.

وتركز اللقاء حسب ما نشر ، على بحث الملفات المشتركة بين البلدين، وعلى رأسها قضايا الهجرة وتأمين الحدودالمشتركة.

وكان وزير خارجية النيجر والمبعوث الشخصي للرئيس قد وصلا مساء أمس الأربعاء إلى مطار بنينا الدولي بمدينةبنغازي، وكان في استقبالهما وزير الشؤون الأفريقية بالحكومة المكلفة من النواب “ عيسى عبد المجيد “ وأمين عامديوان مجلس الوزراء “مصطفى المسماري”، ومدير إدارة المراسم برئاسة الوزراء “عبد الرحمن احواس”.