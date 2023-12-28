أردوغان: سنحصن قواعدنا العسكرية لتصبح عصية على الإرهابيين

كد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، أن بلاده ماضية بتحصين قواعدها العسكرية الجديدة حتى حلول الربيع المقبل “لتصبح عصية على الإرهابيين”.

كلمة أردوغان جاءت أمام لفيف من المخاتير (أمناء الأحياء) في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، تطرق فيها إلى عمليات مكافحة الإرهاب داخل وخارج البلاد.

ولفت إلى استشهاد 12 جنديا تركيًا شمال العراق الأسبوع الماضي جراء هجمات نفذها تنظيم “بي كي كي” الإرهابي على قواعد عسكرية تركية بالمنطقة.

وأضاف: “لم ولن نترك دماء شهدائنا تذهب سدى؛ فقد تم تحييد 59 إرهابيا في عملياتنا الجارية منذ 22 ديسمبر/ كانون الأول (الجاري)”.

وأكد أن الجيش التركي يواصل عملياته الأمنية ما وراء حدود البلاد “ولا نسمح للإرهابيين بتدنيس أرض وطننا”.

وشدد أنه “إذا كان الإرهاب وصل نقطة النهاية داخل حدودنا، فإن أهم سبب في ذلك هو العمليات التي ننفذها بالعراق وسوريا”.

وقال: “سنواصل عملياتنا بحزم حتى منع آخر إرهابي من تشكيل تهديد على بلادنا وشعبها”.

وأكد أن الاستخبارات التركية تنفذ عمليات ناجحة ضد الإرهاب ومتزعمي التنظيمات الإرهابية شمال سوريا.

ولفت الرئيس التركي إلى تدمير 70 مرفقا تابعا للإرهابيين بينها مصاف للنفط في المنطقة.