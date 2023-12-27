ملك هولندا يهنئ المنفي بعيد الاستقلال

أخبار ليبيا 24

هنأ ملك هولندا ويلم ألكسندر، اليوم الأربعاء، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي لمناسبة الذكرى 72 لاستقلال ليبيا.

وبحسب برقية التهنئة التي نشرها المجلس الرئاسي، تمنى ملك هولندا التقدم والازدهار للشعب الليبي.

واحتفلت ليبيا الأحد الماضي 24 ديسمبر الجاري بالذكرى الـ72 لاستقلالها الذي جاء تتويجًا لنضال الليبيين منذ أن وطئت أقدام المستعمر الإيطالي الأرض الليبية العام 1911، واستمر حتى إعلان الاستقلال عبر قرار الأمم المتحدة الشهير الصادر في نوفمبر العام 1949 بمنح الاستقلال.