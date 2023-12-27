معلقة على ملتقى الإعلام الليبي في طرابلس..الإعلامية عايدة الكبتي: عبث حكومة الدبيبة ليس بجديد على الدولة الليبية 

أخبارليبيا24 – ميسون السنوسي

أبدت الصحفية والإعلامية عايدة الكبتي، انزعاجها من ملتقى الإعلام الليبي المقام ضمن أيام طرابلس الإعلامية.

وعن سبب امتعاضها واستيائها من الملتقى تقول الكبتي – أول إعلامية في الشاشة الليبية – :”إنها مستاءة من عدم دعوة قامات إعلامية وصحفية كبيرة لهم بصمة حقيقية في الإعلام الليبي تتجاوز الخمسين سنة”.

وتابعت الإعلامية التي التقتها مندوبة “أخبارليبيا24″ :”من تلك القامات الأساتذة الإعلاميين علي أحمد سالم وعبدالرحمن محمد وعبدالمجيد العكاري وغيرهم من الأساتذة المخضرمين في المجال والذين تم إقصاءهم من الملتقى”.

واستطردت الكبتي قائلة :”بل لم نرى حتى صور لمن فارقونا من الحياة من إعلاميين وصحفيين لهم دور بارز في الإعلام الليبي”.

وأضافت الإعلامية :”كان من الأجدى أن تكون هذه الأسماء في استقبال ضيوف الملتقى ومحاورتهم والنقاش معهم ولكن ما رأيناه العكس فلم تتم دعوة مثقفينا ولم نرى جلسات حوارية مع الممثلة منى واصف أو الإعلامي طوني بل رأيناهم يتجولون بهم في شوارع ومحلات المدينة وكأننا لا نتمتع بمناطق ومدن سياحية وأثرية لزيارتها وتعريفهم للبلاد بشكل لائق وحضاري”.

وأكدت الكبتي :”هذا العبث الواضح الذي تقوده حكومة الوحدة الوطنية ليس بجديد على الدولة الليبية، لأني لم أشعر يوما بأني محترمة ومقدّرة في دولتي بل على العكس، حتى عندما اتجهت للعمل في التعليم طالبت الدولة أن تنتقل من الإذاعة إلى التعليم على نفس درجتها الوظيفية ولكنهم رفضوا وعندما أتعبها المرض وطالبت بالتقاعد الاختياري قوبل طلبها بالرفض على أن يخفضوا لها عدد الحصص”.

وواصلت الإعلامية :”لكن ما صدمني وأثار الغضب عندي عند معرفتي أن تكريمي بوسام الريادة لا قيمة له، هذا التكريم الذي غشت به الدولة مواطنيها في نهاية الثمانينات، حيث كان من المفترض أن يكون ذهبًا خالصًا لنكتشف من بعدها أنه ليس ذهب وقيمته النقدية بخيسة”.

وأكدت الكبتي :”القرار المصاحب للتكريم الذي يحوي على عدد من الامتيازات ضرب به عرض الحائط ماعدا النعي عند الوفاة، فما قيمة نعي الدولة لمثقفيها إذا لم تقدرهم وتحتفي بهم وهم على قيد الحياة”.

وقالت الإعلامية :”هذا التغييب لرموزنا الوطنية من مثقفين وفنانين وشعراء عن الأجيال الجديدة سبّب في فجوة ما بين الأجيال، اليوم أطفالنا لايعرفون من هو الأديب علي مصطفى المصراتي أو من هو خليفة التليسي، لأن ببساطة الطبقة الحاكمة ليست لديها رغبة في بناء جيل واعي على علم بماضيه ورموزه”.

وتابعت :”اليوم تصرف الدولة الالاف الدولارات بل الملايين على احتفالات مبهرجة غرضها الأول تلميع صورة الحاكم فإن كل ما يندرج تحت هذه الاحتفالات من تكريمات يصبح غير ذي جدوى”.

وترى الكبتي أن تكريمها بجائزة الدولة للصحافة العام الماضي في مهرجان طرابلس عاصمة الإعلام العربي يفقد لقيمته عندما نعلم أنه تم صرف الملايين على مغنيين ومغنيات أجانب وإعلاميين تم دعوتهم من خارج البلاد وفي المقابل لم يتم صرف دينار واحد على المثقفين والاعلاميين الليبيين الذي يحتاجون لكافة أنواع الدعم سواء بدعم ونشر نتاجهم الأدبي أو توفير تأمينات صحية.

وأضافت الإعلامية :”لكن هذا الإهمال المتعمد من الدولة لجعل المثقف محبط وغير منتج هو ما تسعى إليه الدولة، حتى أني توجهت لوزارة الإعلام ولوزارة شؤون المرأة لطباعة ونشر كتابي رائدات ومتميزات ليبيات الذي يعد إضافة قيّمة للمكتبة الليبية، قوبل طلبي بالرفض وأن أنتظر دوري للنشر لمدة تصل لسبع سنوات”.

وختمت الكبتي حديثها :”أتأمل في استكمال السلسلة حيث توجد عديد الرائدات والمتميزات اللاتي بذلن جهدًا عظيمًا في سبيل الوطن ولكن قلة الدعم المادي تقف عائقًا عن إنتاجي الأدبي”.

يذكر أن الصحفية والإعلامية عايدة الكبتي، تعد أول إعلامية في الشاشة الليبية والتي ظهرت على التلفزيون لأول مرة في افتتاح التلفزيون الليبي في ستينات القرن الماضي، وصاحبة وسام الريادة من الطبقة الأولى الذي منحته الدولة لها في أواخر الثمانينات.