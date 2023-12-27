ليفربول يصعد لصدارة الدوري الإنجليزي

أخبار ليبيا 24

عاد ليفربول إلى صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه 2-صفر على مستضيفه بيرنلي المتعثر، يوم الثلاثاء.

وفاز ليفربول الآن في جميع مبارياته الست في الدوري الإنجليزي الممتاز تحت قيادة يورغن كلوب، وبينما كان يبدو أن ثلاث نقاط ممكنة دائمًا أمام بيرنلي، لم يتم حسم النقاط إلا بعد هدف البديل ديوجو جوتا في الدقيقة 90.

ومنحت لمسة داروين نونيز الدقيقة في الدقيقة السادسة لليفربول بداية رائعة، وهو أول هدف له في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ شهرين تقريبًا.

وسجل ليفربول هدفين عن طريق كودي جاكبو وهارفي إليوت تم إلغاءهما بعد فحوصات الفار، وارتطمت كرة محمد صلاح بالعارضة مع سيطرة الضيوف.

لكن بيرنلي صاحب المركز 19 انتفض في الشوط الثاني وكان هناك شعور بالارتياح لدى كلوب عندما انتهت هجمة كاسحة حينما سجل جوتا من زاوية ضيقة قرب النهاية.

وتفوق ليفربول على أرسنال ليتقدم إلى المركز الأول برصيد 42 نقطة من 19 مباراة. ويملك أرسنال 40 نقطة قبل ديربي لندن مع وست هام يونايتد يوم الخميس.