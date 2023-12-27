ليبيا تحقق فوزها الأول على موريتانيا بالبطولة العربية لكرة السلة

أخبار ليبيا 24

ضمن منافسات الجولة الأولى من ​البطولة العربية لكرة السلة المقامة في دولة مصر​، تمكن منتخب ​ليبيا​ من تحقيق الفوز على حساب منتخب ​موريتانيا​ بنتيجة 94-77 في اللقاء الذي جمع بينهما مساء يوم الأربعاء.

وكانت البطولة قد انطلقت يوم الثلاثاء حيث حقق منتخب مصر صاحب الأرض الفوز على حساب منتخب الإمارات بنتيجة 46-94.

وتضم المجموعة الأولى تضم الجزائر – الصومال – ليبيا – موريتانيا.

كما تضم المجموعة الثانية تضم ​مصر​ – الإمارات – الكويت – تونس – المغرب.

ويعتبر منتخب مصر هو البطل التاريخي للمسابقة برصيد 12 لقباً.

وحقق منتخب ​لبنان​ لقب البطولة العام الماضي.