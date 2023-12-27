ليبيا تحقق فوزها الأول على موريتانيا بالبطولة العربية لكرة السلة
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ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة العربية لكرة السلة المقامة في دولة مصر، تمكن منتخب ليبيا من تحقيق الفوز على حساب منتخب موريتانيا بنتيجة 94-77 في اللقاء الذي جمع بينهما مساء يوم الأربعاء.
وكانت البطولة قد انطلقت يوم الثلاثاء حيث حقق منتخب مصر صاحب الأرض الفوز على حساب منتخب الإمارات بنتيجة 46-94.
وتضم المجموعة الأولى تضم الجزائر – الصومال – ليبيا – موريتانيا.
كما تضم المجموعة الثانية تضم مصر – الإمارات – الكويت – تونس – المغرب.
ويعتبر منتخب مصر هو البطل التاريخي للمسابقة برصيد 12 لقباً.
وحقق منتخب لبنان لقب البطولة العام الماضي.