قزيط : باتيلي لم يحسن الصياغة النهائية لفكرته وتأخر في إطلاق الحوار

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قال عضو مجلس الدولة بلقاسم قزيط، إن القيادة الأممية تتأخر في إطلاق الحوار، وباتيلي لم يُحسن الصياغة النهائية لفكرة مبادرته بشأن حوار الطاولة الخماسية، خاصة أنه من الممكن أن تكون هناك تسويات.

وأوضح قزيط في تصريحات صحفية إن وجود حكومة الدبيبة على الطاولة منطقي، كما أن وجود حكومة حماد ضروري للغاية، لأن الشرعية التي تتمتع بها أعلى، بحسب وصفه.

ودعا باتيلي أن يمتلك الجرأة ويُحرك المشهد، مشيرا إلى أن هناك اعتراضات على هذا الطرف أو ذاك وحجم تمثيله.

جدير بالذكر، أن هناك اعتراضات حتى اللحظة على الدعوة للطاولة الخماسية، التي دعا اليها باتيلي واستبعد منها حكومة حماد.