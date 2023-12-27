قال إنها إعادة الانضباط..نادي المروج يفسخ عقود سبعة لاعبين 

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أعلن نادي المروج فسخ عقود سبعة لاعبين في إطار الجهود المبذولة لإعادة حالة الانضباط داخل صفوف الفريق.

وأضاف النادي في بيان له أن مجلس الإدارة قرر فسخ العقد مع اللاعبين محمد الغنودي_امحمد مفتاح_محمد التايبي_علاء الأنصاري_يوسف ساطي أحمد الحاسي وسام جمعة.

وأكد نادي المروج أن مجلس الإدارة قرر استبعادهم من المشاركة مع الفريق في تدريباته الجماعية اعتباراً من يوم أمس الثلاثاء.

وأوضح النادي أن قرار مجلس الإدارة جاء بناءا على التقريرين الفني والإداري، مؤكدًا مواصلة مجهوداته خلال الفترة المقبلة لإعادة هيكلية الفريق وتصحيح المسار بما يضمن تحقيق أهداف النادي.