قافلة مسـاعدات إنسانية ليبية إلى غزة

أخبار ليبيا 24

أعلنت بلدية مصراتة، اليوم الأربعاء، انطلاق قافلة مسـاعدات إنسانية من مطار مصراتة الدولي إلى مطـار العريش الدولي في مصر، لإغاثة أهالي غزة التي ترزح تحت عدوان إسرائيلي مستمر منذ أكتوبر الماضي.

وتأتي هذه الرحلة ضمن حملة المساعدات الليبية للشعب الفلسطيني بالشراكـة مع الهلال الأحمر الليبي، حسب بيان صادر عن البلدية.

ويتواصل تسيير قوافل الإغاثة الليبية إلى قطاع غزة. ففي وقت سابق هذا الشهر، أطلقت بلدية حي الأندلس في العاصمة طرابلس قافلة غزة الطبية “فلسطين قضيتنا”، التي شملت مواد إغاثة ومساعدات طبية، تضم سيارات إسعاف ومستشفيات ميدانية.