ضبط وافد في بنغازي سرق بضائع بقيمة 20 ألف دينار

أخبار ليبيا 24

تكمن أعضاء قسم البحث الجنائي في مديرية أمن بنغازي من ضبط وافد مصري سرق بضائع بـ20 ألف دينار من محل للمواد الغذائية ثم باعها إلى محال أخرى.

وأوضحت المديرية في بيان لها، اليوم الأربعاء أن بداية الواقعة تعود إلى تقدم صاحب المحل بشكوى ضد الوافد الذي يعمل عنده، بعدما اكتشف خلال جرد بضائع المحل وجود بضائع مسروقة بمبالغ كبيرة.

وتمكن أعضاء التحريات بالقسم من إيقاف المتهم الذي اعترف بسرقة المواد وبيعها للمحال التجارية، ثم جرى استدعاء أصحاب تلك المحال وأقروا بشرائهم تلك البضاعة

واتخذوا الإجراءات القانونية كافة حيال المشكو فيه، وأحيلت الواقعة إلى النيابة العامة.