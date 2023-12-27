ضبط شخص قام بالتحرش بطفلة في بنغازي

أخبار ليبيا 24

تمكن قسم التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي من ضبط شخص قام بالتحرش بطفلة وابتزاز أهلها.

جاء ذلك عقب تعليمات مدير أمن بنغازي اللواء أحمد الشامخ والقاضية بضبط المطلوبين والخارجين عن القانون.

وعُقب ورود معلومات عن أحد المطلوبين لدى قسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي على ذمة واقعة التحرش بطفلة وابتزاز أهلها ومضايقتهم حيث أفادت المعلومات بتواجده بمنطقة الكويفية .

وأصدر رئيس قسم التحريات العامة بمُديرية أمن بنغازي عقيد أشرف الشلطامي تعليماته بالانتقال وضبط الشخص المطلوب .

وعلى الفور تم انتقال أعضاء التحريات إلى منطقة الكويفية وضبط الشخص المطلوب والانتقال به إلى القسم.

وبالاستدلال معه تبين أنه يُدعى “ي.أ.أ” من مواليد 1987 وتم تسليمه لقسم البحث الجنائي كونه مطلوب لديهم.