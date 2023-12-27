رسالة للسفير.. انفجار بمحيط السفارة الإسرائيلية في نيودلهي

27 ديسمبر، 2023 11:39 ص
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أخبار ليبيا 24 – متابعات

شهد محيط السفارة الإسرائيلية في العاصمة الهندية نيودلهي، وقوع انفجار دون الإعلان عن تسجيل إصابات، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار حتى الآن.

ونقلت وكالة الأنباء الهندية، اليوم، عن الشرطة قولها إنها عثرت في موقع الانفجار على رسالة موجهة إلى السفير الإسرائيلي، دون الكشف عن محتوى الرسالة.

يذكر أن هذا الانفجار ليس الأول من نوعه، حيث وقع في 29 يناير 2021 انفجار مماثل بالقرب من سفارة الكيان الإسرائيلي في العاصمة /نيودلهي/.

وذكرت الشرطة الهندية، حينها، أن الانفجار نجم عن “عبوة بدائية الصنع منخفضة الشدة”، حيث تسبب في تحطيم نوافذ عدة سيارات كانت متوقفة بالقرب من السفارة، فيما لم يصب أي شخص بأذى.

27 ديسمبر، 2023 11:39 ص
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