خارجية تركيا وأمريكا يبحثان آخر التطورات بغزة

بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، آخر التطورات في قطاع غزة، وبيع واشنطن مقاتلات “إف-16” إلى أنقرة.

جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بين الوزيرين بناء على طلب من الجانب الأمريكي، الأربعاء، بحسب معلومات من مصادر دبلوماسية.

وبشأن مصادقة لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان التركي على بروتوكول انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي، أمس، أوضح فيدان أن العملية مستمرة في عهدة البرلمان.

والثلاثاء، صادقت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان التركي، على بروتوكول انضمام السويد إلى الحلف، خلال اجتماع في مقر البرلمان بالعاصمة أنقرة.

ومن المقرر إحالة ملف عضوية السويد إلى الجمعية العامة للبرلمان التركي للتصويت عليه.

وبخصوص بيع واشنطن مقاتلات “إف-16” إلى أنقرة، أكد فيدان أن تركيا “تنتظر من الإدارة الأمريكية والكونغرس التحرك وفقًا لروح التحالف، والوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها” بشأن بيع المقاتلات.

وبحث الجانبان آخر التطورات في غزة، وأكد فيدان لبلينكن ضرورة التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة بـ”أسرع وقت ممكن، وبدء مفاوضات السلام الدائم”.