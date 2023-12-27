حماد يكلف “بالقاسم حفتر” مديراً لصندوق إعادة إعمار درنة والمدن المتضررة

أخبار ليبيا 24

أصدر رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية، أسامة حمّاد، اليوم الأربعاء، قرارا يقضي بتكليف المهندس بالقاسم خليفة بالقاسم حفتر مديراً تنفيذياً لصندوق إعادة إعمار درنة والمدن والمناطق المتضررة.

وفي وقت سابق قرر مجلس وزراء الحكومة الليبية برئاسة أسامة حمّاد إنشاء صندوق إعادة إعمار مدينة درنة والمدن والمناطق المتضررة جراء إعصار دانيال.

ودعت الحكومة الليبية، برئاسة أسامة حماد، عمداء البلديات المتضررة من الفيضانات المدمرة التي اجتاحت مناطق الجبل الأخضر في سبتمبر الماضي إلى إعداد كشوف وقوائم دقيقة بخطط العمل والمشروعات الجديدة للعام 2024، بحسب ما أعلنت الحكومة.