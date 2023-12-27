حماد يطلع على سير عمل الاتحاد العام للقوى البدنية 

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اطلع رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد على سير عمل الاتحاد العام للقوى البدنية وعلى المشاكل التي تواجهه في سبيل حلحلتها في أسرع وقت.

وأكد حماد خلال لقائه مسؤولي الاتحاد العام للقوى البدنية أن الحكومة الليبية تدعم وستدعم الأنشطة الرياضية.

وأوضح رئيس الحكومة أن الأنشطة الرياضية لها أهمية كبرى في تعليم الشباب القيم الأساسية في الحياة وهي العمل بروح الفريق، واحترام القواعد والآخرين، والتعاون، والانضباط، والتسامح.

يشار إلى أن اللقاء تم بحضور رئيس الاتحاد العام للقوى البدنية منير الشويهدي ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد مصباح القطعاني، وعضو لجنة المالية بالاتحاد مروان مخلوف، وعضو لجنة الحكام بالاتحاد خالد مخلوف، والأبطال القدامى في ألعاب القوى طارق مخلوف وعبد الله هاجر،