جنائي بنغازي يضبط مصريًا سرق بضائع قيمتها 20 ألف دينار 

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كشفت مديرية أمن بنغازي أن قسم البحث الجنائي ضبط شخص مصري الجنسية قام بسرقة بضائع قيمتها 20 ألف دينار من محل للمواد الغذائية وبيعها للمحلات الأخرى.

وأوضحت المديرية أن مواطنًا يمتلك محلاً للمواد الغذائية تقدم بشكوى ضد مصري الجنسية يعمل بمحله كونه يقوم بسرقة بضائع من المحل.

وأضافت مديرية أمن بنغازي أن الشاكي أكد أنه قام بالجرد ووجد عجزاً بقيمة 20 ألف دينار.

وذكرت المديرية أن رئيس قسم البحث الجنائي مقدم خالد الرابحي أصدر تعليماته بالبحث والتحري عن المشكو فيه حيث تم خروج أعضاء التحريات وتم جمع المعلومات عنه.

وأفادت المديرية أنه في الفترة الماضية اتضح أنه يقوم ببيع مواد غذائية لعدة محلات بمنطقة سيدي حسين وعلى الفور تم انتقال أعضاء التحريات وضبط المشكو فيه والانتقال به إلى القسم.

وبينت المديرية أنه بالاستدلال معه تبين أنه يُدعى ف.ف.ع من مواليد 2003 واعترف بسرقة المواد وبيعها للمحال التجارية حيث تم استدعاء أصحاب محال المواد الغذائية بالمنطقة وأفادوا أنهم قاموا بالشراء من المشكو فيه.

وذكرت المديرية أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المشكو فيه وتكليف باقي الأطراف بالحضور أمام النيابة العامة.