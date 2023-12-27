تشكيل لجنة فنية لمشروع النهر الصناعي

أصدر رئيس مجلس الإدارة لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي ” سعد بومطاري” القرار رقم (13) لسنة 2023 بشأن تشكيل لجنة فنية وتحديد مهامها.

هذا ونصت المادة الأولى من القرار على تكليف أربعة عشر مهندساً من الجهاز وأربعة مهندسين من شركة النهر للهندسة المحدودة .

و تم تكليف اللجنة حسب القرار ، بإجراء دراسة أولية لنقل المياه من حقل آبار الكفرة إلى مناطق البطنان والجبل الاخضر،

بالإضافة إلى دراسة ربط المسار المشار إليه بمنظومة المرحلة الأولى، لتغطية الاحتياجات والعجز في الإمداد المائي بالمرحلة الثانية عن طريق منظومة القرضابية السدادة.

كما ستقوم اللجنة المكلفة بدراسة وتحديد النوعية الأمثل من الانابيب لاستخدامها بخط انابيب نقل مياه (الكفرة- البطنان – الجبل الأخضر) ، وإعداد دراسة حول التكلفة التقديرية للمشروع.